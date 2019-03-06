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TÜMBİFED Genel Başkanı Bilge'den Alpay'a ziyaret

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Cemil Bilge, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ı ziyaret etti.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Cemil Bilge, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ı ziyaret etti.


Ziyarette, Türkiye'nin yerli ve milli anlayışla savunma sanayinde büyük hamle başlattığını dile getiren Bilge, ”TÜMBİFED ailesi olarak yerli ve milli savunmanın yüzde 100'e ulaşması için üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız” dedi.


Yapılan ziyarette, yerli ve milli savunma sanayine yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Türkiye'nin, savunma sanayinde yerli ve milli anlayışla ilerlediğini belirten Cemil Bilge, “Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Milli tank, milli uçak ve milli uydu projeleri devletimizin büyük kararlılığıyla devam ediyor. Biz de TÜMBİFED ailesi olarak yerli ve milli savunmanın yüzde 100'e ulaşması için üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız” dedi.

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