TÜMSİAD Erzurum Şubesi'nde Burucu dönemi sona erdi

TÜM Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şubesi'nde 7. Olağan Genel Kurul sonrası görev değişimi yapıldı.

Erzurum Şube binasında yapılan Genel Kurul, açılış konuşmalarının yapılması, yoklama ve divan başkanı seçimiyle başladı. Program, yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir gider bilançosu ve denetim kurulu raporlarının okunması ve ardından dernek asil ile yedek üyelerinin seçimiyle devam etti.

Genel Kurulun Divan Başkanlığı'na Mekki Mutioğlu Seçildi. Mutioğlu, TÜMSİAD Erzurum Şube'sinin evrensel değerlere bağlı, ulusal kalkınmayı yerel kalkınmayla birlikte sağlamayı amaçlayan önemli bir oluşum olduğunu söyledi.

Mutioğlu,“Derneğimizde bugüne kadar görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı emanet alan yönetim, daha da ileri taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle TÜMSİAD Erzurum Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu'nun şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.“ diye konuştu.

Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda Şube Başkanlığı görevini Cafer Burucu, İbrahim Gözütok'a devretti.

Yönetim kurulu asil üyeliklerine; Eyüp Tüzemen, A. Settar Demir, Rahim Karaca, Selman Mutioğlu, Orhan Ak, Teoman Özdoğan, Erdal Demirci, Yakup Çavdar, Engin Çelebi, Yusuf Korkmaz, Dursun Saraçoğlu, Fırat Aygün, Talat Çelik, Sebahattin Sarı, Murat Dursun, F. Cüneyt Yavuz, Serkan Hatunoğlu ve Ahmet Kemal Özerba seçildi.

Denetleme kurulu üyeliklerine ise: Yusuf Yaşar Babur, Metin Tekin ve İbrahim Seyhan seçildi.

TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Gözütok, kendilerine duyulan güveni ve desteği yapacakları güzel çalışmalarla taçlandıracaklarını söyledi. Gerek yurt dışı gerekse yurt içindeki fuarlara iştirak ederek, Erzurum öncelikli ticaretin nabzını ulusal ve global pazarlara taşıma gayretinde olacaklarını belirtti.

Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.