TÜMSİAD'a Akdağ desteği

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, TÜMSİAD Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan İbrahim Gözütok ve yönetim kuruluyla görüşen Akdağ, ortaklık kültürünün geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Mahalli idareler seçimleri için çalışmak yapmak üzere Erzurum'a gelen eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Bakan Akdağ, bir süre önce TÜMSİAD Başkanlığı'na getirilen İbrahim Akdağ ve yönetimine de tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan İbrahim Gözütok ve yöneticilerle görüşen Akdağ, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış-verişinde bulundu. Erzurum'da ortaklık kültürünün geliştirilmesini isteyen Akdağ, yapılacak çalışmalara destek vereceğini bildirdi. Akdağ, Erzurum'da istihdam oluşturma kapsamında ortak bir çalıştaya destek vereceklerini belirtti.