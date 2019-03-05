Tüp Bebek neden başarısız olur?

Dr. Bülent Berker, Tüp Bebek Tedavilerinde kaçınılmaz olarak başarısızlığa sebep olan önemli sorunlardan birinin Embriyo kalitesinin olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Bülent Berker, Embriyo bulunabilmesi halinde PGT isimli tarama yönteminin uygulanabileceğini ifade ederek “Genetik inceleme yapılması suretiyle çiftte “Translokasyon” yani Kromozom bozukluğu olup olmadığı anlaşılabilir. Bu tür rahatsızlıkları yaşayan kişilerin döllenmiş yumurtalarında görülen taşıyıcı olma ve anormallik durumu yüzde 80 oranından da yüksektir. Yine bu kişilerde fazla Embriyo bulunabilmesi halinde PGT isimli tarama yöntemi uygulanarak sağlıklı Embriyo araması yapılabilir. Embriyo kalitesi kötüyken, genetik bozukluk gibi bir sorunu bulunmayan çiftlerin tedavi edilmesi amacıyla Embriyo yapıştırıcı, destekli yuvalama, Stoplazma transferi ve Ko-kültürler benzeri yöntemler geliştirilse de bunlar çoğunlukla etkinliği kanıtlanamayan yöntemler olarak bilinir” dedi.

Kötü Embriyo kalitesinin temel sebebinin genelde yumurta olduğunu belirten Dr. Berker, “Sperm kalitesizliğinden dolayı böyle bir sorun yaşanması ender şekilde karşımıza çıkmaktadır. Azospermi sorunu bulunan erkeklerden olgun olmayan Spermler alınarak döllenme gerçekleştirilse de, Embriyo kalitesinin kötü olması transfer sonrasında gebelik elde edilebilmesini imkansız kılmaktadır. Ayrıca Genetik test sonucunda Yumurtalıklarda Genetik sorun bulunduğunun anlaşılması halinde tedavi olanağı kalmamakta ve tek seçenek olarak “Donör yumurta” dediğimiz yönteme başvurmak gerekmektedir. Öte yandan, Embriyo kalitesi iyi olduğu halde yapılan transfer neticesinde gebelik elde edemeyen hastalar da mevcuttur. Böyle vakalarda yine çeşitli test uygulamalarıyla sorunun kaynağının bulunabilmesi amaçlanır. Rahim içerisindeki olası sorunları tespit edebilmek amacıyla Histeroskopi yöntemine başvurularak tanı ve tedavi uygulanabilir. Uygulamada Rahim içerisine ışıklı bir teleskop aracılığıyla girilmekte ve gözle inceleme için suyla şişirme tekniği kullanılmaktadır. Böylece Rahim içerisindeki yapışıklıklar, Myom ya da Polip varlığının kontrolü yapılır” şeklinde konuştu.

Zor ya da kötü Embriyo transferi sorunu yaşayan kadınların tedavisinde rahim ağzının genişletilmesi ya da Histeroskopi yöntemi ile tıraşlama yapılabileceğini vurgulayan Dr. Bülent Berker, “Tüp tıkanıklığı sorunu yaşayan kadınların tedavisi için öncelikle tüplerin içerisinde sıvı birikmesi olup olmadığının kontrolü yapılır. Şayet problemin nedeni buysa yeni denemeler için tüplerin çıkarılması gündeme gelir ancak bu tür işlemler başarı şansını yarı yarıya azaltır. 2 veya 3. gün gerçekleştirilen transfer işlemlerinde, başarısız Tüp Bebek denemesi bulunan çiftlere Blastokist Transferi yapıldığında başarı oranı artmaktadır. Kan sulandırıcı veya Antifosfolipid Taraması yöntemleri herhangi bir fayda sağlamamaktadır. PGT Yöntemi de gebelik oranını artırma anlamında çok etkili olamamaktadır” ifadelerini kullandı.