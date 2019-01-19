Tüp bebek tedavisi için kimler uygundur?

Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisi için kimlerin uygun olabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Tüp bebek tedavisini kısaca açıklamak gerekir ise, kadından elde edilen yumurta ve erkekten elde edilen spermlerin vücut harici laboratuvar ortamında döllenmesini sağlayan bir tedavi çeşididir.” dedi.

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Laboratuvar ortamında döllenmesi sağlanan yumurtalar bölünmeye başlayarak embriyo halini alırlar. Daha sonra embriyolar detaylı incelemelere tabii tutulurlar ve aralarından en sağlıklı olanları seçilir. Seçilen embriyolar anne adayının rahmine transfer edilir. Tüp bebek tedavisinde sağlanan gebeliklerin normal yolla oluşan gebeliklerden bir farkı yoktur. Normal gebelikten tek ayrıcalığı döllenmenin ve transferin laboratuvar ortamında yapılmasıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisi için hangi adayların uygun olduğu konusunda ise şunları söyledi; “Öncelikle şu bilinmelidir ki tüp bebek yöntemi her hasta için uygulanmaz. Bazı kısırlık türleri daha basit yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Önemli olan kısırlığa neden olan faktörü bulup tedavi protokolü hazırlamak. Çoğu kısırlık sorunu yaşayan çift tüp bebek yöntemini en son çare olarak görmektedir ve bu da yanlış bir bakış açısıdır.

Tüp bebek yöntemi için uygun durumlar şu şekildedir.

Yumurtalık kanalları tıkalı olan ve yumurtalık kanallarında aşırı hasar oluşan kadınlar, Cerrahi işlemler sonunda yumurtalık kanalları alınmış olan kadınlar, Üreme sisteminde yumurtaların fallop tüpleri tarafından tutulmasını engelleyecek yapışıklıkların oluşmuş olduğu kadınlarda tüp bebek tedavisi başarı ile uygulanarak yüksek oranlarda sağlıklı gebelikler elde edilebilir.”