Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinde tüplerin açık veya kapalı olmasının önemine değindi.

Tüp bebek tedavisinde tüplerin açık veya kapalı olmasının önemi hakkında bilgiler veren Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Tüp bebek tedavisi, ilk geliştirildiği yıllarda tüpleri tıkalı ya da alınmış kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilmişti. Bu kadınların çocuk sahibi olabilmesi için döllenmenin laboratuar ortamında yani tüpler dışında bir ortamda gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Bu sebeple de tüp bebek tedavisi, adını bu sebeple almıştır. Tüp bebek tedavisi, ilk zamanlarda yalnızca kapalı olan tüpler için uygulanan bir tedavi iken, günümüzde kısırlık sorunlarının %80'i tüp bebek tedavisi ile çözülebilmektedir. Özellikle de erkek kısırlıkları için tüp bebek tedavisi başarılı şekilde uygulanmaktadır.” diye konuştu.

Tüplerin kapalı olması tüp bebek tedavisinde başarı şansını etkiler mi sorusuna yanıt veren Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Tüplerin kapalı ya da açık olması tüp bebek tedavisinin başarı şansını etkilememektedir. Fakat çeşitli durumlarda tüplerin tıkalı olması sebebiyle çeşitli sıvılar yayılabilmektedir. Bu durumda da tüp bebek tedavisinin başarısı olumsuz etkilenebilmektedir. Kadında bu gibi problemler varsa tüplerinin cerrahi olarak alınması ve daha sonra tüp bebek tedavisine başvurulması daha sağlıklı olacaktır. Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır? Tüp bebek tedavisinde ilk olarak anne ve baba adayının kısırlık durumu araştırılmaktadır. Daha sonra ise anne adayına gerekli tetkikler yapılarak, kısırlık sorunları ya da gebelik oluşursa bu durumu engelleyebilecek faktörler tespit edilmektedir. Bu aşamalarda kadının tüplerinin tıkalı ya da açık olması herhangi bir etkiye sahip değildir. Sperm ve yumurta kadının tüplerinin içinde döllenmektedir. Tüp bebek tedavisinde ise üreme hücrelerinin döllendirilmesi vücut dışında yani laboratuvar ortamında gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple de tüplerin tedavi sırasında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Tüp bebek tedavisinde sorunlar tespit edildikten sonra çifte en uygun tüp bebek tedavi yöntemine karar verilir. Ardından kadının yumurtalıkları çeşitli ilaçlarla 15 gün kadar uyarılır. Bu aşamada kadının sık sık tüp bebek merkezine gitmesi ve gerekli kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Yumurtaların istenilen büyüklüğe ulaşmasından sonra ise yumurtaların toplanması için çatlatma iğnesi yapılır ve ertesi gün yumurtalar toplanır. Yumurta toplama aşamasında baba adayının eş zamanlı olarak sperm örneği vermesi gerekmektedir. Sperm örneği, tüp bebek merkezinde verilmektedir. Yumurta ve sperm toplandıktan sonra laboratuvar ortamına götürülür ve döllendirme işlemi tamamlanır. Döllendirme işleminden sonra ise embriyolar anne adayının rahmine transfer edilir.

Transfer işleminden 12 gün sonra ise gebelik testi yapılır. Yapılan gebelik testinin sonucuna göre tüp bebek tedavisinin başarıya ulaşıp ulaşmadığı tespit edilir.” şeklinde konuştu.