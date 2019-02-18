Tüp bebek ve genetik uygulamaların getirdiği yenilikler

Dr. Bülent Berker, tüp bebek tedavilerinde yapılan yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Bülent Berker, doğumunun yanı sıra kardeşten kök hücre nakli de uygulamanın getirdiği yenilikler arasında olduğunu ifade ederek “Tüp Bebek Tedavilerinde geçmişinde tekrarlayan düşük ya da başarısız deneme durumu olan kadınlar genetik açıdan incelenmekte ve Embriyolar seçilerek olası risklerin önüne geçilebilmektedir. Tek Gen Hastalığı diye tabir edilen hastalıklardan etkilenen çocukları bulunan çiftlere PGT yapılarak kardeşin etkilenmeden doğabilmesi sağlanabilmektedir. HLA doku tiplemesiyle doku uyumlu kardeş doğumunun yanı sıra kardeşten kök hücre nakli de uygulamanın getirdiği avantajlar arasındadır.” dedi.

Azospermi rahatsızlığı nedeniyle menisinde Sperm bulunmayan erkeklerde TESE yöntemi uygulanarak Testislerde sperm araması yapılabildiğini belirten Dr. Berker, “Azospermi yaşayan erkeklerde TESE yöntemine rağmen Sperm bulunamaması, kök hücrelerin de olmadığı anlamına gelmektedir. Günümüzde bu teknikle kök hücre nakli yapılamamaktadır. Bunun gerçekleşmesi, gelecekte vericiden kök hücre alınarak nakil yapılabilmesine bağlıdır. Fikir aşamasında olan bir başka yöntem ise “Stem Cell Derived Gametes” adı verilen, Embriyonik kök hücrelerden Döl (Gamet) yapılmasıdır. Fakat böyle bir uygulama için Klonlama benzeri tekniklere ihtiyaç vardır. Uygulama ile ilgili bir başka handikap ise etik anlamda yapılan itirazlardır” şeklinde konuştu.