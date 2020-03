Tüp bebek ve infertilite tedavilerinde kullanılan ilaçlar kanser yapar mı?

Dr. Süleyman Tosun, konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Süleyman Tosun, “Dünyanın ilk tüp bebeği , 25 Temmuz 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Çok hızlı bir gelişme kaydeden tüp bebek, infertilite tedavileri ve ilaçları günümüzde , tüm dünyada oldukça yoğun kullanılmaktadır. Özellikle tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaçlarda, asıl amaç doğal olarak gelişen bir yumurtadan ziyade, daha fazla sayıda yumurta elde etmeye çalışmaktır. Birden fazla yumurta elde etmeye çalışmaktaki amaç, döllenme ve bölünme evrelerinde problem yaşayan embriyoların elenmesi ve transfer etmeye değer iyi embriyo elde etme şansını arttırmaktır. İlaçlar , aslında vücudun yabancı olmadığı FSH ve LH hormonlarını içerir.

İnfertilite problemi yaşayan ve tedavi gören kadınların, tedavi edilmemiş infertilite problemi yaşayan kadınlarla karşılaştırıldığında , rahim kanseri açısından artmış bir risk görülmediğini ifade eden Dr. Tosun, “Kullanılan ilaçlardan çok, infertilite nedeni, bazı hasta gruplarında riski arttırabilmektedir. Yumurtalıkları polikistik (PCO)yapıda olan ve özellikle kilolu kadınlarda endometrial kanser riskinin arttığı bilimsel olarak bilinen bir gerçektir. Ovarian(yumurtalık) kanserleri; Rahim kanseri açısından geçerli olan durum yumurtalık kanserlerinde de söz konusudur. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar kanser riskini arttırmıyor, ancak infertilite ye neden olan faktörler yumurtalık kanser riskini bir miktar arttırabiliyor. Infertilite problemi yaşamayan her 10 bin kadının 11 inde yumurtalık kanseri görülürken, infertilite problemi yaşayan her 10 000 kadının 15 inde yumurtalık kanseri görülüyor. İlginç olan infertilite problemi yaşayıp tedavi görenlerde, aynı problemi yaşayıp tedavi görmeyenlere oranla yumurtalık kanser riski azalabiliyor. Meme kanseri; Tüp bebek tedavilerinde yumurtalıkların uyarılması ile birlikte büyüyen her yumurta östrojen hormonu üretir. Büyüyen yumurta sayısına bağlı olarak kan östrojen düzeyleri normalin 10 katına kadar çıkabilmektedir. Yumurta büyütme süreci ortalama 10 gündür, bu nedenle kan östrojen düzeyleri kısa bir süre için yüksek seyreder. Kısa süreli yüksek seyreden östrojen hormonunun meme kanserine yol açtığına yönelik belirsizlikler olmasına rağmen ,25 108 kadın üzerinde Hollanda da yapılan geniş bir çalışma, tedavi gören grup ‘ta meme kanseri riskinin artmadığını göstermiştir” diye konuştu.

İnfertilite tedavi teknolojilerinin yıllar içinde değiştiğini ve geliştiğini kaydeden Tosun, “Artık daha düşük dozlarda ilaçlar ve farklı protokoller uygulanmaktadır. Sonuç olarak tüp bebek ve infertilite tedavilerinde yumurta büyütmek amaçlı kullanılan ilaçlar, yumurtalık, rahim ve meme kanser riskini arttırmamaktadır, çiftler rahat olabilir” şeklinde konuştu.