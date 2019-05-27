Tüp bebekte 6 aşamaya dikkat

Dr. Suzan Gençsoy, tüp bebekte dikkat edilmesi gereken aşamaların olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suzan Gençsoy, “Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin vücut dışında, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecidir. Tüp bebek tedavisinin kurucusu Robert G. Edwards tarafından uygulanan tüp bebek işlemi sonucu doğan ilk bebek (Louise Brown), 1978 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir” dedi.

Dr. Gençsoy, tüp bebek yönteminin adımlarını şöyle sıraladı:

“1. Aşama (İlk muayene ve çift değerlendirilmesi) :Daha önce çiftin görmüş olduğu tedaviler ve gebelik, doğum, düşük gibi hikayeleri dinlenir ve eski tahlil ve tetkik sonuçları değerlendirilir. Varsa ameliyat raporu ya da notu, sperm tahlili, kadın ve erkeğe ait kan testleri, daha önce uygulanan tedavilere ait raporlar, rahim filmi, kromozom analizi, farklı hastalıklar ile ilgili raporlar incelenir. Tüm bu verilere göre tüp bebek tedavisi planlanır .

2. Aşama ( Yumurtalıkları uyarma ve yumurta oluşturma): Düzenli adet gören kadınlar her ay tek bir yumurta oluşturmaktadırlar. Tüp bebek tedavisinde dışardan verilen hormon ilaçları ile bu sayıyı artırmak amaçlı yumurta geliştirici ilaçlar (iğne tedavisi) uygulanır. İlaç dozu ve tedavi süreci hastanın yaşı ve yumurta rezervine göre değişmektedir. Ortalama 812 gün sürmektedir.

3. Aşama (Yumurta toplama): Gelişen yumurtalar steril şartlarda anestezi altında toplanır ve laboratuvar koşullarında döllenme işlemi için saklanır. Bu sırada erkek de sperm verir. Sperm veremeyen erkeklerden ise mikro TESE yöntemi ile sperm alınır. Ortalama olarak yumurta toplama işlemi yarım saat sürer.

4. Aşama Microenjeksiyon (ICSI) uygulaması: Mikroenjeksiyon (ICSI): Mikroskop altında spermin bir pipet vasıtasıyla direkt olarak yumurtanın içine enjekte edilmesidir. Mikroenjeksiyonun amacı, yumurtanın tek sperm ile buluşması vasıtası ile döllenmenin yüksek oranlara çıkartılmasıdır. Erkekten alınan sperm, mikroskop altında kadından alınan yumurta ile birleştirildikten sonra, vücut ortamını andıran inkübatör dediğimiz cihazlar içerisinde gelişimine göre 5. güne kadar takip edilir.

5. Aşama (Embriyo transferi): Embriyoloji laboratuvarda oluşturulan embriyoların doğal ortamlarına ,yani rahim içine yerleştirme işlemine “embriyo transferi” denir.İki ila altı gün süreli laboratuvarda saklanan döllenmiş yumurtalar rahim içerisine ağrısız bir şekilde özel kateter yardımı ile yerleştirilir. İşlem karından yapılan ultrasonografi eşliğinde gerçekleşir. Rahimin ultrason ekranında görülebilmesi için mesane dolu olmalıdır. Bunun için işlem öncesinde hastaya su içirilerek idrar sıkışması sağlanır.

6. Aşama (Gebelik testi): Transfer işleminden 12 gün sonra gebelik testi yapılarak gebeliğin oluşup oluşmadığı öğrenilir. Bu test açlık ve tokluk gerektirmeyen kanda BHCG dediğimiz bir kan testidir. Gebelik tespit edildikten 1 hafta 10 gün sonrası için hasta ultrason kontrolüne çağrılır.”