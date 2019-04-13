Tüp bebekte ikiz doğum oranı daha mı yüksek?

Dr. Suzan Gençsoy, tüp bebekte ikiz doğum oranının daha yüksek olduğunu söyledi.

Yumurtlama tedavilerinin aşılama ve tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinde ikiz veya üçüz gibi çoğul gebelik oranları maalesef doğal yoldan gebe kalanlara göre daha yüksek olduğunu dile getiren Op. Dr. Suzan Gençsoy, “Özellikle son yıllarda yardımcı üreme tekniklerinden faydalanan hasta sayısı arttıkça ,çoğul gebelik sayısı da oldukça artmıştır. Neden olarak yumurtlama ve aşılama tedavilerinde birden fazla yumurta büyütülmesidir ve tüpbebek tedavisinde de birden fazla embriyo transfer edilmesidir. Sonuç olarak oluşan ikizler çift yumurta ikizidir” dedi.

Hayvanlardan farklı olarak anatomik açıdan insanın tek gebelik için uygun olduğunu belirten Op. Dr. Suzan Gençsoy, “Çoğul gebelikler beraberinde birçok problemi de yanında getirir(düşük tehdidi,erken doğum,düşük doğum ağırlıklı bebekler,kansızlık,doğum sonrası kanamalar,gebelikte tansiyon yüksekliği,gebelik diyabeti..vs.) Tüpbebeğin ilk uygulandığı yıllarda teknik şartların yeterli olmaması sebebi ile gebelik oranları daha düşüktü ve çok fazla sayıda embriyo transferi yapılıyordu. Laboratuar ortamındaki teknik gelişmeler sayesinde son yıllarda gebelik ve canlı doğum oranları artmıştır. Bu nedenle artık fazla sayıda embriyo transferine ihtiyaç duyulmuyor.

Ülkemizde 06 Mart 2010 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de ‘Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik' esasına göre merkezlerde tüpbebek uygulamasında 35 yaşa kadar birinci ve ikinci uygulamalarda tek embriyo, üçüncü ve sonraki uygulamalarda iki embriyo, 35 yaş ve üzerinde tüm uygulamalarda en fazla iki embriyo transfer edilebilir” diye konuştu.

Tüp bebek tedavisi gören ve uzun süredir çocuk sahibi olamayan çiftlerin özellikle çoğul gebelik istediğini anlatan Op. Dr. Suzan Gençsoy, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ailelere tedavi öncesi çoğul gebeliğin riskleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Yakın gelecekte laboratuar tekniklerinin geliştirilmesi ve dondurulmuş embriyoların yaygın kullanımı sayesinde çoğul gebelik oranları giderek azalacaktır.”