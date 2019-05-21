Tüp bebekte ikiz oranı daha mı yüksek ?

Dr. Suzan Gençsoy, tüp bebekte ikiz olma ihtimalinin oranı hakkında bilgiler verdi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suzan Gençsoy, “Yumurtlama tedavileri, aşılama ve tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinde ikiz veya üçüz gibi çoğul gebelik oranları maalesef doğal yoldan gebe kalanlara göre daha yüksektir. Özellikle son yıllarda yardımcı üreme tekniklerinden faydalanan hasta sayısı arttıkça çoğul gebelik sayısı da oldukça artmıştır. Neden olarak yumurtlama ve aşılama tedavilerinde birden fazla yumurta büyütülmesidir ve tüp bebek tedavisinde de birden fazla embriyo transfer edilmesidir. Sonuç olarak oluşan ikizler çift yumurta ikizidir. Hayvanlardan farklı olarak anatomik açıdan insan tek gebelik için uygundur. Çoğul gebelikler beraberinde birçok problemi de yanında getirir(düşük tehdidi, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebekler, kansızlık, doğum sonrası kanamalar, gebelikte tansiyon yüksekliği, gebelik diyabeti..vs.)” dedi.

Tüp bebeğin ilk uygulandığı yıllarda teknik şartların yeterli olmaması sebebi ile gebelik oranlarının daha düşük ve çok fazla sayıda embriyo transferi yapıldığını ifade eden Dr. Gençsoy, “Laboratuvar ortamındaki teknik gelişmeler sayesinde son yıllarda gebelik ve canlı doğum oranları artmıştır. Bu nedenle artık fazla sayıda embriyo transferine ihtiyaç duyulmuyor. Ülkemizde 06 Mart 2010 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de ‘Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik' esasına göre merkezlerde tüpbebek uygulamasında 35 yaşa kadar birinci ve ikinci uygulamalarda tek embriyo, üçüncü ve sonraki uygulamalarda iki embriyo, 35 yaş ve üzerinde tüm uygulamalarda en fazla iki embriyo transfer edilebilir” diye konuştu.

Tüp bebek tedavisi gören ve uzun süredir çocuk sahibi olamayan çiftlerin özellikle çoğul gebelik istediklerini kaydeden Dr. Gençsoy, “Ailelere tedavi öncesi çoğul gebeliğin riskleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Yakın gelecekte laboratuvar tekniklerinin geliştirilmesi ve dondurulmuş embriyoların yaygın kullanımı sayesinde çoğul gebelik oranları giderek azalacaktır” şeklinde konuştu.