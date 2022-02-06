Turgay Altay: “Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik”

Sınırdan uzak değiliz. Ligin en kaliteli takımlarından birisiyiz. Bu maçtan dersler çıkartarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay maçın ardından açıklamalarda bulundu. Altay, iyi mücadele ettiklerini fakat iyi oynamadıklarını ifade ederek, “Böyle şampiyonluğa giden bir takıma karşı verdiğimiz mücadeleden memnunum. Ama oyundan memnun değilim. İlkyarı oyunu koparabilirdik. Ama olmadı. Ligde bireysel oyuncu kalitesi yüksek olan bir takımla oynadık. Bu takımlar oyunu kopartabiliyor. Kendi oyunumuzu rakipten bağımsız olarak oynamaya devam etmeliyiz. Sabırlı olmak çok önemli. Fizik olarak rakipten üstündük. Bu oyunun ritmini bulmamızın yöntemi pozisyon sadakati. Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik. Sınırdan uzak değiliz. Ligin en kaliteli takımlarından birisiyiz. Bu maçtan dersler çıkartarak ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.