Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor

55'de Ankara Garından gerçekleştirilecek törenle ilk seferi için hareket edecek.

Mevcut Doğu Ekspresine artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet verilebilmesi ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu Ankara- Kars-Ankara arasında turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi seferi bu gün başlıyor. Yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilmeleri için Ankara'dan Kars yönüne gidişte Erzincan İliç ve Erzurum, Kars'tan Ankara yönüne gelişte ise Sivas'ın Divriği ve Bostancı istasyonlarında bir süre bekleyecek.

Turistik Doğu Ekspresi 30 Mayıs tarihinde Erzurum tren istasyonuna gelecek. Erzurum'da 20.00 ila 24.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat kalacak olan misafirlere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir dizi gezi programı uygulanacağı ve profesyonel rehberler eşliğinde şehir gezisi yaptırılacağı belirtildi.

Mehter takımı ve bar gösterileri ile karşılanacak olan turizm treni yolcularına ilk olarak Kongre Binası gezdirilip, Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mustafa Kemal'in Erzurum'a gelişi ve Kongre çalışmalarını anlatan tiyatro gösterisi izlettirilerek daha sonra Çifte Minare, Ulu Camii, Üç Kümbetler ve Taşhan gezdirilecek.

Düzenlenen gezinin ardından saat 24.00 ‘de Turistik Doğu Ekspres yolcuları tekrar Erzurum İstasyonuna getirilerek Erzurum'dan Kars'a hareket edileceği belirtildi.