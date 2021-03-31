Türk Anneler Derneğinde genel kurul heyecanı

Oylama sonucunda mevcut başkan Filiz Pasin, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Dernek binasında, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen kongreye Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ve dernek üyeleri katıldı.

Genel kurul ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, kadınların bilinçlendirilmesi ve kadın dayanışması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Pasin, "Kadının bilinçli, eğitimli, kendine güveni tam, toplum ve iş hayatında yer alan, ekonomik özgürlüğünü elde edecek bireyler yetiştirmesi için onlara destek verecek eğitim etkinliklerinde bulunacağız" diye konuştu.

Filiz Pasin, başkanlığındaki dernek yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Nimet Aydemir, Gülcan Nazlı, Çiğdem Ilıcalı, Müjgan Bayraktar, Esin Barutçugil, Nurhayat Günüçay, Nefise Kıyıcı, Zuhal Başak, Perihan Ünlü, Suna Akalın, Nebile İstanbullu, Pınar Burkankulu''