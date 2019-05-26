Türk Hukuk Enstitüsünden iftar yemeği

Büyükşehir Belediyesine ait Müceldili Konağı'ndaki iftar yemeğine yargı mensupları, avukat, akademisyen, mali müşavirler, esnaf ve iş adamları, sivil toplum örgütü ve sendika yöneticileri ile kamu kurumu ve özel kuruluşların yetkilileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan iftar yemeğinde konuşan Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şube Başkanı Ufuk Dikbaş, enstitülünün 1977 yılında kurulduğunu hatırlattı. Türk Hukuk Enstitüsü'nün hukuk sisteminde köklü sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Dikbaş, "Bu köklü sivil toplum kuruluşunun mensupları arasında HSK üyeleri, Yüksek Yargı Üyeleri, Avukatlar, Noterler, Akademisyenler, Mülki İdare amirleri, Mali Müşavirler, bürokratlar, bulunmaktadır. 42'nci yılımızda geçmişimizden aldığımız güç ve sizlerin de destekleri ile enstitümüzün kuruluş amaçları doğrultusunda Erzurum Şubemizin daha aktif olarak çalışacağını belirtmek isterim" dedi.

Enstitü bünyesinde, çocuk, kadın, mülteci hakları komisyonu kurduklarını belirten Başkan Ufuk Dikbaş, hukuk ve edebiyat komisyonu da oluşturduklarını ifade ederek aktif çalışmalara başladıklarını söyledi.