Türkçemize TRT'de de sahip çıktılar

Programa Tatbikat İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Şerafettin Macit, proje yürütücüsü, Sınıf Öğretmeni Mevlüde Şahin ile öğrenciler Berkay Aydemir ve Kutluay Aydemir katıldılar.

Günlük dildeki yabancı kelimelere karşı önlem alınmasını ve bu konuda farkındalık oluşturulmasını amaçlayan projenin daha yeni başlamasına rağmen ciddi bir etki uyandırdığını belirten öğretmen Mevlüde Şahin, özellikle öğrencilerin projeyi çok sevip, fazlasıyla sahip çıktıklarını anlattı.

ERZURUM'LA SINIRLI KALMAYACAK

Proje ile ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin Türkçe'ye sahip çıkmaya ve konuşmalarında yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeler kullanmaya özen ve önem göstermelerini amaçladıklarını ifade eden Şahin, “Bu proje sadece Erzurum'da değil başka illerde de uygulamaya girmelidir. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığının sahip çıkmasıyla projemiz daha da genişleyecektir” dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Şerafettin Macit ise gerek okul yönetimi olarak gerekse Milli Eğitim Müdürlüğü olarak projeye sahip çıkıldığını belirterek, “Böylesi nitelikli ve değerli bir proje doğru zamanda ve doğru kişilerin elinde son derece önemli sonuçlar doğuracaktır. Bütün güç ve birikimimizle Türkçemize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRKÇEMİZ ÜZERİMİZDEKİ ELBİSE GİBİDİR

Programda konuşan 4. Sınıf öğrencilerden Berkay Aydemir, yabancı kelime canavarına karşı mücadele ettiklerini ve arkadaşlarıyla etkinlikler düzenleyip, herkesi dilimize sahip çıkmaya çağırdıklarını söyledi.

Öğrenci Kutluay Aydemir ise bir dilin o milletin kimliği ve kişiliği olduğunu dile getirerek, “Bizler Türküz ve Türkçemizi doğru ve güzel kullanmaya dikkat etmeliyiz. O bizim üzerimizdeki elbise gibidir. Onu kirletmememiz, yırtıp sökmemiz gerekir” dedi.