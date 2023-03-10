Türkiye-Azerbaycan dostluğu E-Twinnig projelerine damga vurdu

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve kardeş ülke Azerbaycan'dan ortaklar ile başlayan “Yaşamdaki Değerler” e-Twinning projesi,insanların unutmaya başladığı değerleri öğrencilerin davranışlarında somut olarak yerleştirebilmeyi amaçlayan, değişen-gelişen teknolojinin yaygın olarak kullanılmasını sağlayarak eğlenceli çalışmalarla 12-15 yaş grubu öğrencilere evrensel ve insani değerleri kazandırmayı hedefliyor.

Planlanan eğlenceli etkinlikler ve web 2.0 araçları kullanılarak teknolojinin etkin kullanımı ile ilgili farklı pencereler açan proje işbirlikçi, ortak ve karma çalışmalarla dikkat çekiyor. Farklı coğrafyalardan insanlarla iletişim kurma becerisini destekleyen destekleyen proje 7 hafta olarak planlandı ve projede artık yolun sonuna gelindi. Öğrencilerde teknolojiyi etkin kullanma, düşünme ve farklı uygulamaları öğrenme etkinlikleriyle desteklenen proje, yürütülen okullarda hem öğrenci hem veli hem de öğretmenler arasında oldukça ilgi gördü.