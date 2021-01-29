Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları sona erdi

Lig müsabakaları 24-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonu'nda yapıldı.

2020-2021 sezonu Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler gözetilerek, 7 ilden, 13 kulüp, 15 takım, 19 hakem, 75 sporcu ve 10 antrenörün katılımıyla Curling Salonu'nda düzenlendi. Curling müsabakalarında kadınlarda 7, erkeklerde ise 8 takım yarıştı. Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları bugün sona erdi.

Müsabakaların her gün 3 seans olarak yapıldığını ifade eden Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zeyit Palabıyık, “Curling Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Curling 1. Lig müsabakaları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonunda yapılıyor. Müsabakalara 15 takım müracaatta bulundu. Aralarında Erzurum'un da bulunduğu 7 il Ankara, Kocaeli, Osmaniye, Muğla, Trabzon ve Tekirdağ ellerinden müsabakalara katılan takımlarda erkeklerde 8, kadınlarda 7 takım mücadele ediyor. Pandemi sürecinde müsabakalar kontrollü şekilde sürdürülüyor. Takımlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Maçların bitimi ile yola çıkacak ekiplere şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Erzurum Curling Salonu'nda yapılan müsabakaları pandemi nedeniyle az sayıda seyirci takip ediyor.