Türkiye Curling Federasyonu'ndan Büyükşehir'e teşekkür

Türkiye Curling Federasyonu Başkan vekili Ahmet Çelebi, “Tüm sportif faaliyetlere her zaman tam destek veren Curling branşı için de kapılarını ardına kadar açan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz” dedi.

Curling Federasyonu 2019-2020 Sezonu Faaliyet Programında yer alan Türkiye Curling Süper Ligi 1. Devre Müsabakaları Erzurum'da tamamlandı. 4 ilden 15 kulüp, 20 takım ve 100 sporcunun katıldığı müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Curling Federasyonu Başkan vekili Ahmet Çelebi, yaptığı açıklamada, “09 Şubat 2020 tarihinde sona eren müsabakalar sonrasında 02-08 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye Curling Süper Ligi 2. Devre Müsabakaları, son olarak da 05-09 Nisan 2020 tarihleri arasında ise, Türkiye Curling finalleri yapılacak” diye konuştu.

Başkan vekili Ahmet Çelebi müsabakalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Federasyon Başkanımız Sayın Kenan Şebin'in liderliğinde yönetim kurulumuz ve tüm kurullarımız ile birlikte Curling spor branşının ilerlemesi için var gücümüzle hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye'deki tek olimpik tesisin de Erzurum'da oluşu sebebiyle tüm liglerimizi burada gerçekleştiriyoruz” diyen Çelebi, “Yükselme Ligi, 2. Lig ve 1. Lig Curling müsabakalarında her türlü desteği sağlayan ve Süper Lig müsabakalarımız boyunca sponsorluk anlamında da her zaman yanımızda olan ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyemize, sporun ve sporcunun dostu Başkanımız Mehmet Sekmen'e federasyon başkanımız ve yönetim kurulumuz adına teşekkürü bir borç biliyoruz. Kendisinin spora ve sporcuya verdiği destekler hiçbir zaman unutulmayacak” ifadelerini kullandı.