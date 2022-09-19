Türkiye Curling Süper Lig Finali Erzurum'da yapıldı

Erzurum'da yapılan Türkiye Curling Süper Lig Final müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda erkeklerde Çelebi Spor Kulübü, kadınlarda ise TEİAŞ Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da 2021-2022 Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları düzenlendi. 17 kulüpten 158 sporcunun katıldığı curling maçlarının final müsabakaları Erzurum Curling Salonu'nda bugün yapıldı. Final müsabakalarında erkekler de Çelebi Spor Kulübü rakibi Kuzey Yamacı Spor Kulübünü 8-5 yenerek şampiyon olurken, kadınlarda ise TEİAŞ Spor Kulübü rakibi Kuzey Yamacı Spor Kulübünü 10-0 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Curling Federasyon Başkanı Kenan Çebin, “Türkiye Curling Federasyonu olarak 2021-2022 yılında çeşitli sebeplerden dolayı yapamadığımız Türkiye Curling Süper Lig'ini 10 günlük bir süreç içerisinde yaptık. Çok başarılı müsabakalar oldu. 17 kulübün 158 sporcusu ve yaklaşık 15 hakem ile birlikte organizasyonu başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Kadınlarda TEİAŞ spor Kulübü, erkeklerde Çelebi Spor Kulübü Avrupa standartlarında bir final maçı yaparak şampiyon oldular. Bizim şampiyon olan sporcularımız aynı zaman da A Milli Takımında oynayan sporcularımız. Standardı yüksek olan bir müsabaka oldu. Önümüzde ki ayda 2022-2023 sezon müsabakaları başlayacak. Ayrıca dünyanın en iyi ülkelerinin katıldığı, bugüne kadar bizim katılamadığımız, davet edilemediğimiz özel turnuvalara katılmaya başladık. Bu haftada kadın milli takımımız İsviçre'de yapılacak çok kaliteli bir uluslararası müsabakaya katılarak bu sezona başlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Maçların ardından ilk üçe giren kadın ve erkek sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.