Türkiye de azaldı, Erzurum'da arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azalırken, Erzurum'da konut satışları artış gösterdi.

TÜİK 2019 Mart dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. İlde mart ayında 606, yılın ilk çeyreğinde ise bin 754 konut satışı gerçekleşti. 3 aylık ölçekte satılan konut sayısı 2018 yılının ilk üç ayına göre yüzde 0,86 oranında artış gösterdi.

ERZURUM MART 2019 VERİLERİ

Erzurum'da Mart 2019 döneminde 73 ipotekli, 533'ü de diğer yollardan olarak toplam 606 konut satışının gerçekleştirildiği bildirildi. 2018 yılı mart ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 52,90 oranında geriledi, diğer yollardan satılan konut sayısı yüzde 29,05 oranında arttı. 2018 yılının aynı döneminde 155 ipotek, 413 diğer yollardan 568 konut satışı yapılmıştı.

ERZURUM OCAK-MART 2019 VERİLERİ

İlde bu yılın ilk çeyreğinde 142'si ipotek, bin 612'si ise diğer yollardan olmak üzere toplam bin 754 konut satışı yapıldı. 2018 yılının ilk üç ayına göre ipotekli konut satış sayısı 96,13 oranında düştü, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 26,03 oranında arttı. Geçilen yılın ilk üç ayında ilde 460 ipotek, bin 279 diğer yollardan bin 739 konut satışı gerçekleşmişti.

ERZURUM MART AYI BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

Erzurum'da Mart 2019 döneminde ilde el değiştiren konutların 267'si birinci, 339'u ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 3,6 oranında düşerken, ikinci el satışları ise yüzde 16,49 oranında arttı. TÜİK verilerine göre, 2018'de satılan 568 konutun 277'si birinci, 291'i ise ikinci elden satılmıştı.

ERZURUM MART DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre diğer konut satış sayıları, 2019 şubat ayı verilerine göre Erzurum'da bu yılın ilk üç ayında el değiştiren bin 754 konuttan 931'i birinci, 823'ü ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 1,74 oranında arttı. 2018 yılının aynı döneminde ilde 915 konut bir, 824 konut ise ikinci elden satılmıştı.

ERZURUM 31'İNCİ SIRADA

Erzurum konut satış sayısı yüksekliği bazında Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2, Türkiye illeri sıralamasında ise 31'inci sırayı aldı. ülkede en fazla konut satışının kaydedildiği iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Kocaeli, Adana, Konya, Tekirdağ, Aydın, Gaziantep, Balıkesir, Manisa, Samsun, Kayseri, Hatay, Şanlıurfa, Sakarya, Eskişehir, Muğla, Diyarbakır, Denizli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Ordu, Trabzon, Yalova, Malatya, Afyonkarahisar, Erzurum, Elazığ olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'DE KONUT SATIŞLARI MART AYINDA YÜZDE 5,3 AZALDI

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azalarak 105 bin 46 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre,Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azalarak 105 bin 46 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR

İpotekli konut satışları 2019 Mart ayında 22 bin 762 olarak gerçekleşti Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 oranında azalış göstererek 22 bin 762 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 462 konut satışı ve yüzde 15,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 50 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞLAR

Diğer satış türleri sonucunda 82 bin 284 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 82 bin 284 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 678 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 81,9 oldu. Ankara 7 bin 620 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 35 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

İLK SATIŞLAR

Konut satışlarında 44 bin 163 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 44 bin 163 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 453 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 553 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 884 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

İkinci el konut satışlarında 60 bin 883 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış göstererek 60 bin 883 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 687 konut satışı ve yüzde 17,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55,8 oldu. Ankara 7 bin 66 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 506 konut satışı ile Antalya izledi.

YABANCILARA SATIŞ

Yabancılara 2019 yılı Mart ayında 3 bin 129 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 artarak 3 bin 129 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2019'da ilk sırayı bin 520 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 626 konut satışı ile Antalya, 173 konut satışı ile Ankara, 121 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 548 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 334 konut ile İran, 189 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile Rusya Federasyonu ve 150 konut ile Afganistan izledi.

DOĞU ANADOLU

Kars'ta 2019 yılının Mart ayında 134 konut satılarak el değiştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azalarak 105 bin 046 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburt oldu.

TUİK Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise konut satışları şöyle sıralandı. Ağrı'da 131, Kars'ta 134, Iğdır'da 127 ve Ardahan'da 2019 Mart ayında 7 konut satış sonucu el değiştirdi.