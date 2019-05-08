Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektör Çomaklı ile makamında bir araya gelen Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ve dernek yöneticileri, çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Türkiye'ye insan kaynağı sağlayan en büyük kurumlardan birinin Atatürk Üniversitesi olduğuna vurgu yapan Murat Ertaş, bu insan kaynağından herkesin yararlanma yoluna gitmesi gerektiğini belirtti.

Atatürk Üniversitesinden mezun olan insan hazinesini bir araya getirmek için birlikte hareket etmek istediklerini söyleyen Ertaş ayrıca üniversite ile insani değerlerin paylaşılacağı sempozyumlar düzenlemek ve öğrenciler arasında deneme, hikâye vb. konularda yarışmalar yapabilmek için Rektör Çomaklı'dan destek istedi.

Şube Başkanı Murat Ertaş ve yönetimine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Rektör Çomaklı konuklarına; Arama konferansları, Üniversite-STK buluşmaları ve STK ziyaretleri hakkında bilgi verdi. İnsanların Atatürk Üniversitesinden çok şey beklediğini söyleyen Rektör Çomaklı, şehre katma değer sağlamak ve Erzurum halkının üniversite imkanlarından faydalanması için çalıştıklarını belirtti.

Üniversite-STK buluşmaları ve ziyaretleri sonucunda birçok sorunun tespit edildiğini aktaran Rektör Çomaklı, gerçekleştirilecek ortak çalışmalar neticesinde sorunların çözülebileceğini, bu noktada ise Atatürk Üniversitesinin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.