Gençler A kategorisi Liseler Arası Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı.

Gençler A kategorisi Liseler Arası Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 42 ilden 214 sporcu katılımı ile Erzurum'da başladı. 17 hakemin görevli olduğu ve yoğun ilginin görüldüğü boks şampiyonasında elemeler, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları olmak üzere şampiyona boyunca toplam 204 müsabaka yapılacak. Müsabakalarda toplam 10 sıklet de mücadeleler devam ediyor. Okullar Arası Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Erzurum 8 sporcu ile katılıyor.

Türkiye Boks Federasyonu Erzurum Boks İl Temsilcisi Yunus Özkan, “Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası 8-12 Ocak arasında Erzurum'da düzenleniyor. Buradan 17-18 yaş grubunda ki şampiyon boks sporcularımızı çıkaracağız. Şampiyon sporcularımızı burada sonra Avrupa, Dünya Boks Şampiyonalarına hazırlamak için milli takım kamplarımıza çağıracağız. Yaklaşık 15 gün önce de burada iki büyük Türkiye şampiyonası gerçekleştirdik. Büyük erkekler ve büyük kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda da çok anlamlı çok güzel maçlar yaptık. Bu maçlar 2020 olimpiyatlarının ön ayağı olarak düzenlendi. Bizim amacımız burada gençlerimizi spora teşvik etmek. İnşallah güzel sporcular yetiştirip Avrupa ve Dünya oyunlarına kazandırmak için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

“Şampiyonanın gözdesi kadın hakem Ebru Koç”

Erzurum'da organize edilen şampiyonada görev yapan kadın hakem Ebru Koç, boks şampiyonasının gözdesi oldu. 16 yıldır boks sporunun içinde bulunan Uluslararası Boks Hakemi Ebru Koç, aktif sporculuk hayatında Büyük Bayanlar Türkiye ikinciliği, Türkiye üçüncülüğü, bölgesel şampiyonlukları bulunuyor.

2010 yılından beri de Uluslararası Boks Hakemi olarak görev yaptığını dile getiren Koç, “Şu anda Uluslararası Boks Hakemliğini yapıyorum. Boks sporunu çok seviyorum, zekanın, gücün ve hızın aynı kotada olduğu bir spor. Bayanlar içinde hiçbir zorluğu yok aksine artıları var. Kendinize olan güveniniz daha da çok artıyor. Birçok arkadaş ve farklı güzel ortamlar kazandırıyor. Her yaştan herkesi boks yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Şampiyona 12 Ocak'a kadar devam edecek.