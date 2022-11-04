Türkiye Futbol Federasyonu Erzurum Raporunu yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Erzurum'da 11 yıl önce Atatürk Üniversitesi ve Kazım Karabekir sentetik sahalarında başlattığı antrenör eğitimleri, bugün ekonomiye can suyu oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayak Yolu üzerinde yaptırılan sahalara son birkaç yılda yenilerinin eklenmesiyle Erzurum, başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere birçok futbol kulüplerinin kamp merkezi oldu.

Kasım ayına girilmesiyle birlikte Erzurum raporunu açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, bu yıl rekor sayıda yapılan kamplar sayesinde kent ekonomisine 5 ayda yaklaşık 45 milyon lira katkı sağlandığını belirledi.

İŞTE YAPILAN KAMPLAR

3 Haziran - 9 Haziran 2022

14 Takımın katılımı ile UEFA Regıons Cup

8 Haziran - 29 Eylül 2022

9 UEFA A Antrenör Eğitimi, 15 UEFA B Antrenör Eğitimi

10 Temmuz - 26 Eylül 2022

2 U19 Milli Takım Kampı, 2 U16 Milli Takım Kampı, 1 U15 Milli Takım Kampı, 1 Azerbaycan U16 Milli Takım Kampı

26 Eylül - 10 Ekim

20 Takımlı U14 Genç Milli Takım seçmeleri

Ayrıca 7 - 8 Kasım 2022 tarihlerinde U15 - U17 Kadın Milli Takım seçimleri Erzurum ilinde yapılacak.

Bu arada TFF'nin düzenlediği organizasyonlara bu yıl 576 antrenör, 840 futbolcu ve 100 e yakın Scout Erzurum'a geldi.