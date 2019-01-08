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Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama 2019 yılı değerlendirme toplantısı Palandöken'de yapıldı

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama 2019 yılı Değerlendirme Toplantısını Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama 2019 yılı Değerlendirme Toplantısını Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Toplantıya Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Özcan Bilgin, Türkiye Gazetesi Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir, Türkiye Gazetesi Dağıtım Müdürü Hamza Kayraldağ, İhlas Pazarlama Kral Ofis Müdürü Temel Narmanlı, Anadolu Ofis Müdürü Kasım Gürgür, Zirve Ofis Müdürü Muhammet Coşkun ve çalışanlar katıldı.


Açılış konuşmasını Bölge Müdürü Özcan Bilgin yaptı. Özcan, Aralık ayında gösterilen başarılarından ötürü tüm çalışanlara teşekkür etti.


2019 yılının Erzurum'un yılı olacağını dile getiren Özcan, bunun için plan ve projelerinin hazır olduğunu bunu sadece sahada özveriyle uygulanacağından şüphesi olmadığını belirtti. Çalışanlarda birlik beraberlik sözü vererek “Erzurum'u zirveye çıkaracağız” dediler.

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