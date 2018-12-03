Türkiye Gazetesi'nden Başkan Sekmen'e teşekkür ziyareti

Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Özcan Bilgin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek yeni dönemde başarı temennisinde bulundu.

Erzurum İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Bölge Mdr Özcan Bilgin beraberinde Türkiye Gazetesi ve Halkla İlişkiler Müdürü Orhan Yılmaz Küçükdemir ve İhlas Pazarlama Tahsilat Müdürü Zekai Bayrak ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Başkan Sekmen'e Türkiye Gazetesi'ne vermiş oldukları desteklerinden dolayı Teşekkür belgesi veren Bilgen, yeni dönemde Başkan Sekmen'e başarı dilediler.

Sohbet ortamında gecen ziyarette İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Özcan Bilgin bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.