Türkiye ile Rusya arasındaki eğitim köprüsü güçlendirilmeli

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, her iki ülke arasındaki kültürel, ticari, eğitim ve turizm konularında yürütülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Tikhonov, iki ülke arasındaki ilişkilerin son zamanlarda yeniden eski düzeyine geldiğini ifade ederek; “Trabzon'da ki görevim süresi içerisinde, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile önde gelen iş insanlarıyla görüşerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gerek ticari faaliyetler gerekse kültürel etkileşim açısından olumlu dönüşler aldığımız bu ve benzeri ziyaretlerin devam etmesini amaçlıyor, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı yeniden ülkemize davet ediyorum” dedi.

Atatürk Üniversitesinin Türkiye'nin önde gelen üniversitelerden biri olduğunu aktaran Başkonsolos Tikhonov, iki ülke arasında akademik ve bilimsel açıdan kurulacak yeni köprülere Atatürk Üniversitesinin aracı olabileceğini belirterek misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Erzurum'un coğrafi konumu gereği birçok ülkeye yakın olduğunu, bu yönüyle bölgesel iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğinin önemine değinerek; “Biz bu anlamda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Türkiye ile Rusya arasında kurulacak iş birliklerinin sadece ticari ve ekonomik alanda sınırlı kalmasını istemiyoruz. Bunların yanında eğitim, turizm ve hatta üniversiteler arasında karşılıklı projeler hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bölgede konuşulan dillerin de üniversitelerimizde karşılıklı olarak öğretilmesinin bölgesel iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesinde Rusya'dan, gelen çok sayıda misafir öğrencinin bulunduğunu ve bu öğrencilerin durumu ile sayılarının arttırılmasına yönelik atılacak adımların konuşulduğu ziyaret, hediye takdimiyle son buldu.