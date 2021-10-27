Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 0 Nazilli Belediyespor: 0

Turu'nda evinde Nazilli Belediyespor ile karşılaşan BB Erzurumspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren karşılaşmada penaltılar sonucu rakibine 6-5 mağlup oldu.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mehmet Ali Meteoğlu, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

BB Erzurumspor: Göktuğ, Ufuk, Gökhan Kardeş, Estrela (Özgür dk. 114 ?), Orhan, Alican (Oltan dk. 46), Emircan, Ahmet Canbaz (Malle dk. 61), Rosheuvel (Mücahit dk. 46), Shala (Gökhan Alsan dk. 69), Olanare

Yedekler: Erkan, Eyüp, Ahmet Eren, Güney, Fırat

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Mert, Sefa, Koray, Emre, Hasan Yurtseven (Efe dk. 86), Mete (Aytaç dk. 90+4), Ebu Sıddık (Mehmet Ersavaş dk. 74), Berat (Mert Çapar dk. 74), Hasan Demir, Ahmet Gökbayrak

Yedekler: Yunus Emre, Furkan Apaydın, Cenk, Tamer

Teknik Direktör: Kadir Kar

Goller:

Penaltılar: Gökhan Alsan, Emircan, Gökhan Kardeş, Oltan, Mücahit (BB Erzurumspor), Mert Çapar, Aytaç, Koray, Efe, Sefa, Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor)

Sarı kartlar: Gökhan Kardeş (BB Erzurumspor), Emre, Mert, Mehmet, Zekeriya (Nazilli Belediyespor)