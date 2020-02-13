İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Trabzonspor: 4 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

İlk maçı evinde 5-0 kazanan mavili ekip, deplasmanda aldığı 4-1'lik skorla Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Guilherme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2


64. dakikada sağ kanattan Cenk'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşu kalecide kaldı.


68. dakikada orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-3


83. dakikada sol taraftan Bilal'in ortasında arka direkte topla buluşan Safa topu ağlara yolladı. 1-4



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen


BB Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Merthan, Osman, Yusuf (Ömer Şişmanoğlu dk. 72), Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan Artarslan (Mücahit dk. 46), Rashad Muhammed (Emrah dk. 33), Hasan Ayaroğlu, Pote


Yedekler: Batuhan, Cengizhan, Oltan, Serdar, Hamza


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Serkan, Abdurrahim, Doğan (Taha dk. 80 ?), Guilherme (Safa dk. 50), Abdulkadir (Kerem dk. 69), Bilal


Yedekler: Uğurcan, Kağan, Hüseyin, Nwakaeme, Ndiaye, Faruk, Pereira


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Guilherme (dk. 9 ve 46), Abdulkadir Parmak (dk. 68), Safa (dk. 83) (Trabzonspor), Hasan Ayaroğlu (dk. 17) ( BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Merthan, Ba (BB Erzurumspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.