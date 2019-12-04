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Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu)

Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu ilk maçında BB Erzurumspor, Bursaspor'u ağırladı.Mücadele ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.



15. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Sefa'nın içeriye çevirdiği topu Sunu kafayla ağlara gönderdi. 1-0


17. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda bulunan Cüneyt kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 1-1


55. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Sunu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1


67. dakikada sol taraftan Abdulcebrail'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Pote kafa vuruşu filelere gitti. 3-1


83. dakikada hızlı gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Pote düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 4-1


89. dakikada gelişen atakta direkten dönen topu önünde bulan Seleznov maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 4-2



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız


BB Erzurumspor: Kayacan, Hasan, Abdulcebrail, Merthan (Pote dk. 46) Batuhan, Sefa, Ba, Osman, Cenk Ahmet (İbrahim dk. 46), Rashad, Sunu (Serdar dk. 76)


Yedekler: Batuhan Ünsal, Cengizhan, Fırat, Cem


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Bursaspor: Ataberk, Cüneyt, Emirhan, İsmail, Sedat (dk. 72 Ali), Rüştü, Atanasov, Aykut, Recep (Ozan dk. 74), Igor (Batuhan Kör dk. 81 ?), Seleznov


Yedekler: Onurcan, Musa, Berk


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Gol: Sunu (dk. 15 ve 55 ), Pote (dk. 67 ve 83), (BB Erzurumspor), Cüneyt (dk. 17), Seleznov (dk. 89) (Bursaspor)


Sarı kart: Rashad, Pote (BB Erzurumspor)

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