Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu)

Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu ilk maçında BB Erzurumspor, Bursaspor'u ağırladı.Mücadele ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.
15. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Sefa'nın içeriye çevirdiği topu Sunu kafayla ağlara gönderdi. 1-0
17. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda bulunan Cüneyt kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 1-1
55. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Sunu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
67. dakikada sol taraftan Abdulcebrail'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Pote kafa vuruşu filelere gitti. 3-1
83. dakikada hızlı gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Pote düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 4-1
89. dakikada gelişen atakta direkten dönen topu önünde bulan Seleznov maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 4-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız
BB Erzurumspor: Kayacan, Hasan, Abdulcebrail, Merthan (Pote dk. 46) Batuhan, Sefa, Ba, Osman, Cenk Ahmet (İbrahim dk. 46), Rashad, Sunu (Serdar dk. 76)
Yedekler: Batuhan Ünsal, Cengizhan, Fırat, Cem
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Bursaspor: Ataberk, Cüneyt, Emirhan, İsmail, Sedat (dk. 72 Ali), Rüştü, Atanasov, Aykut, Recep (Ozan dk. 74), Igor (Batuhan Kör dk. 81 ?), Seleznov
Yedekler: Onurcan, Musa, Berk
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gol: Sunu (dk. 15 ve 55 ), Pote (dk. 67 ve 83), (BB Erzurumspor), Cüneyt (dk. 17), Seleznov (dk. 89) (Bursaspor)
Sarı kart: Rashad, Pote (BB Erzurumspor)