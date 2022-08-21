Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu Erzurum'da

Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası'nın daveti üzerine Cuma gecesi geldiği Erzurum Havalimanında Folklor ve atlı karşılama ekibinin gösterileri ile karşılandı. Başkan Hisarcıklıoğlu ertesi gün ise Erzurum Ticaret Borsası Tahkim ve Arabulucuk Uyum Merkezi , Erzurum Ortak Pazarlama Ajansı ( ER-OPA) E-Ticaret Sitesinin açılışı ile “ETB Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenine” katıldı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da çeşitli etkinliklere katıldı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Ticaret Odalarına birer ziyaret düzenleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı'nı ziyaret ederek burada Cografi İşaretli Ürünler ile erzurumçarşıpazar.com stantlarını inceledi ve ikram edilen ürünlerden tattı.

Başkan Hisarcıklıoğlu Ticaret Borsası ziyaretinin ardından Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde, yine Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından organize edilen, TOBB Arabuluculuk ve Tahkim Ofisi , E-Ticaret Sitesi ve Borsaya kayıtlı üyelerden 2021 yılı içerisinde en çok tescil ödeyen 41 Firma temsilcisi için düzenlenen “ Ekonomiye Değer Katanlar” ödül törenine katıldı.

Programın açılışında 2018-2022 Yıllarını kapsayan "4 Yılda Değişen ve Gelişen Borsa " tanıtım videosunun ardından, Açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral " Görev aldıkları süre içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi.Başkan Hakan Oral , TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan, Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ,Erzurum Ticaret Borsası için içerisinde, Lisanslı Depoculuk, Soğuk Hava Deposu, Elektronik Satış Salonu bulunan ve tüm Bölgeye hizmet edebilecek ve içerisinde Akredite Laboratuvar barındıran Borsa Kompleksi içinde destek talebinde bulundu. Başkan Oral, konuşmasının sonunda, şehrin birlik ve beraberlik içinde bir araya gelmesiyle başarının elde edilebileceğine de vurgu yaparak, her daim desteklerini hissettiğimiz TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na huzurlarınızda birkez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı konuşmada, “Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve nezlinde Yönetim Kurulu ve tüm üyelerine böylesine güzel çalışmalar yaptıkları için tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Hisarcıklıoğlu Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'ın birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve bunların başında Soğuk Zincir Süt Kurulumu projesi ile Mesleki Eğitimi geliştirme anlamında Erzurum'da üç Meslek Lisesine hamilik yaptığını ve bu okulların tercih oranlarının yüzde yüz olduğunu belirterek, Erzurum Merkez ve Oltu ilçesine birer okul yaptırma sözü verdi.

Hisarcıklıoğlu daha sonra açılışını gerçekleştireceğı uyuşmazlık merkezi ile e-ticaret sitesi olan Erzurumçarşıpazar hakkında konuştu.

Başkan Hisarcıklıoğlu “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin ticari uyuşmazlıklarla ilgili arabuluculuk hizmetine başladığını üyelerinin çeşitli konularda yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümü noktasında başarılı hizmetler vereceğine inandığını söyledi. Başkan Hisarcıklıoğlu daha sonra Erzurum Ticaret Borsası tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan “ Erzurum çarşı Pazar “ E- Ticaret Sitesi ile Arabuluculuk ve Tahkim Merkezinin Ofisinin açılışını gerçekleştirdi. “Sektör ayrımı olmadan, şehrimizin üreticisi, perakendecisi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafımızın, ürettikleri ürünlerini ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası alanda pazarlayabileceği www.erzurumcarsipazar.com İçinde bulunduğumuz teknoloji çağının en önemli satış yönetimlerinden biri olarak sunduğu başaralı hizmetlerinden dolayı tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Program sonunda Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, günü anısına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Dünyada tek olarak üretilen üzerinde Yakutiye ve Çifte Minareli Medresede bulunan motiflerin işlendiği Hereke Halısı takdim etti.

Öte yandan Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Erzurum Programına , Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Kutbettin Arzu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Yeşil , Faik Yavuz, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özeğen, TOBB Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel, Bölge Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları refakat ederken, düzenlenen Ödül törenine ise Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları ile Kadın Kooperatiflerinin Başkanları ile Borsa Yönetim Kurulu, Meclisi ve Üyeleri ile çok sayıda davetli ve Basın Mensubu katıldı.