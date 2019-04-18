Türkiye Şampiyonluğu Erzurum'un

Pal-Kar Spor Kulübü, Short Track Şampiyonası'nda Türkiye 1'incisi oldu. Yarışlarda 19 madalya birden kazanan Pal-Kar, bu başarıyla bir ilke imza atmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi takımı seçildi. Pal-Kar Spor Kulübü Antrenörü Arthur Sultangaliyev ise, ‘en iyi çalıştırıcı' unvanına kavuşarak, Erzurum'a bu alanda da sevinç yaşattı.

Başkanlığını Erzurumlu İşadamı Arif Karadağ'ın yaptığı Pal-Kar Spor Kulübü, Türkiye'de bir ilke imza attı. Erzurum'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Short Track Şampiyonası'nda 19 madalya birden alarak Türkiye Şampiyonu olan Pal-Kar Spor Kulübü, elde ettiği dereceyle kırılması zor bir rekora imzasını atarken, Türkiye'nin de en iyi ekibi seçildi. Pal-Kar Spor Kulübü Antrenörü Arthur Sultangaliyev ise, şampiyonada Türkiye'nin ‘en iyi antrenörü' unvanına sahip oldu.

ARİF KARADAĞ: MUTLUYUZ, GURURLUYUZ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Pal-Kar Spor Kulübü Başkanı Arif Karadağ, “Erzurum'un adını böyle bu rekora yazdırdığımız için çok mutluyuz, gururluyuz. Pal-Kar Spor Kulübü olarak şampiyonada elde ettiğimiz derecenin Türkiye'de bir benzeri yok. 19 madalyayı birden alarak, hem Türkiye'de bir ilke imza attık, hem de yine ülkenin en iyi takımı seçildik. Erzurum'a böylesine önemli bir ayrıcalığı kazandırmış olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Bu manada sporcularımızı ve ailelerini, antrenörümüz Arthur Sultangaliyev'i ve teknik tüm ekibi yürekten kutluyorum. Bu başarı hepimizin, bu başarı Erzurum'un” diye konuştu.

Aynı zamanda Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Karadağ, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) Erzurum Short Track Branş Sorumlusu olan Arif Karadağ, söz konusu şampiyonanın Erzurum'da organize edilmesinde büyük payı bulunan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Genel Başkanı Gökhan Özdemir'e de şükran ve minnet borçlu olduklarını sözlerine ekledi.