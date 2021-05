Türkiye'nin dev sanayi şirketleri belli oldu

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2020 araştırması sonuçları açıklandı. Bir ERÇİMSAN Holding markası olan Aşkale Çimento, 2020 rakamlarına göre listede bu sene 308'nci sırada yer aldı.

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, hedeflerinin ilk yüze girmek olduğunu belirterek, “Açıklanan bu araştırmada ERÇİMSAN Holding bünyesindeki Sançim Bilecik Çimento ve Kavçim Samsun Kavak Çimento'ya ait rakamlar değerlendirmeye katılmamıştır. Heyecanla ve gururla 29 yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizde, Türkiye sanayisinin devler liginde olmamızı sağlayan ve bunda emeği geçen tüm paydaşlarımızla başarımızı paylaşıyoruz. Birlikte ve inanarak bu günlere geldik, yolumuza bu değerler ışığında yürümeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Aşkale Çimento'nun bir önceki yıl yayınlanan listede 355'in sırasında yer aldığını hatırlatan Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Yücelik, “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında bu yıl 47 basamak yükselmiş olmamız elbette bizi sevindirdi. ERÇİMSAN Holding bünyesindeki yedi çimento fabrikamız, ülkemizin birçok şehrinde bulunan hazır beton tesislerimiz, bizim için vazgeçilmez olan sürdürülebilirlik politikalarımız, iş güvenliğini ve çevreyi önceliklendiren duruşumuzla adeta Anadolu'dan dünyaya açılan bir kapı olduk. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları içinde olmamız da elbette bizim için gurur verici. Üretim süreçlerinde kullandığımız son teknoloji uygulamalarımız, geleceğe dair yenilenen vizyonumuz, akılcı dijital çözümlerimiz ve yenilikçi yaklaşımlarımızla Türkiye çimento sektöründe birçok ilke imza atan şirketimiz, hedeflerine doğru emin adımlarla yürümektedir. Katkısı, emeği ve desteği olan tüm arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Kaliteden asla taviz vermeyen ürünleriyle ülkenin yarınlarına güçlü katkılar sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Fatih Yücelik, “Ülkemizin yaşadığı her türlü zorluğu daha fazla üreterek ve daha fazla çalışarak aşacağına inanıyoruz. Bu anlamda şirket olarak üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getireceğiz. Rakamsal büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu sıralaması içinde yer alan Aşkale Çimento'nun yanında, holdingimiz bünyesinde bulunan Sançim ve Kavçim markalarımız da, ülke kalkınmasına katma değer kazandırmak için faaliyetlerine her sene daha da güçlenerek devam etmektedirler. Van, Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon Çimento Fabrikalarımız, Ilıca'dan Bilecik'e, Bursa'dan Trabzon'a, Van'dan Samsun'a, Aşkale'den Giresun'a ve daha birçok bölgeye uzanan hazır beton tesisi ağımız da aynı şekilde şirketimizin bayrağını gururla dalgalandırmaktadır” diye konuştu.