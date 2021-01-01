İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sonar araştırma şirketi tarafından yapılan ankette “Türkiye’nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sonar araştırma şirketi tarafından yapılan ankette “Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.


Yerel Yönetim Performans Araştırması'nda AK Partili Büyükşehir Belediyeleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yüzde 56,1 ile birinci oldu. Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ikinci ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de üçüncü oldu.


1 Kasım - 27 Aralık tarihinde yapılan ankette vatandaşlara “Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınız sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır?” sorusu yöneltildi. Yapılan ankette yüzde 56,1 oy alan Başkan Sekmen, metropol şehirleri yöneten başkanları bile geride bıraktı. Hatırlanacağı gibi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yatırım bütçesi kullanımında üç yıl üst üste Türkiye birincisi seçilmişti. Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19 ile mücadelede de yerel yönetimler arasında Türkiye birincisi seçilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.