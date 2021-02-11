Türkiye'nin en büyük teleskobu 2022 yılında ilk ışığı alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Tanıtım Programı'nda dile getirdiği Erzurum'da bulunan Türkiye'nin en büyük kızılötesi teleskobu, 2022'de ilk ışığını alacak.

Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Tanıtım Programı'nda Erzurum'da yapımı devam eden gözlemevi hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobunun yapımının 2022 yılında sona ereceğini belirtti. Kubbesinin yüzde 90'lık bölümü tamamlanan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) altyapısının da yüzde 95'i tamamlandı. 2022 yılında tamamlanması beklenen gözlemevinin uzay bilimleri çalışmalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, Milli Uzay Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada yapımı devam eden gözlemevinin Erzurum'daki Karakaya Tepeleri üzerinde 3 bin 170 metre yükseklikte ilk ışığı alacağını dile getirmişti. Erdoğan, tesis tamamlandığında 4 metre çapında Türkiye'nin en büyük optik ve ilk kızılötesi teleskobunun devreye alınmış olacağını ifade etmişti.