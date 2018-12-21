Türkiye'nin en soğuk ili Kars oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçülen Kars, Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 12, Ardahan'da 6, Ağrı'da 5 ve Erzurum'da 3 derece kaydedildi.

Bölgedeki illerden Kars ve Ardahan'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent merkezlerinin yanı sıra yükseklerde de etkisini gösteren kar ve soğuk havanın buzlanmaya yol açması, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Yetkililer, bölgede özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.