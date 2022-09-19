Türkiye'nin en ucuz salkım domatesi Aziziye'de

Aziziye Belediyesi'nin üretimini jeotermal destekli seralarda yaptığı Ilıca domatesi, piyasalara renk katmaya devam ediyor.

Hasadına başlanan ilk günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi gören Ilıca domatesi, Erzurum'da sofraları süslemekle kalmıyor, aynı zamanda enflasyona kafa da tutuyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ile imzalanan protokol çerçevesinde kilogram fiyatı 8.90 liradan satışa sunulan Ilıca domatesi, şu anda Türkiye'nin en ucuz salkım domatesi olma özelliğini taşıyor. “Dalından Sofraya” sloganıyla üretilen Ilıca domatesi, başka yörelere ait olan ve piyasada 20 lirayı bulan fiyatlardan satılan domateslere bile kök söktürürken, gösterilen ilgi sebebiyle Tarım Kedi Kooperatif Marketlerine ürün sevkiyatı ise aralıksız devam ediyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Ilıca domatesi, Türkiye'nin sadece en lezzetli domatesi değil, aynı zamanda en ucuz salkım domatesi olma unvanıyla da sofralara ulaşıyor” diyerek, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerini işaret etti.

Orhan: "Türkiye'nin en ucuzu"

Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürü Bekir Parlak'la birlikte Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin Dadaşkent mağazasını gezen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca domatesinin süslediği sebze-meyve reyonunda incelemelerde bulundu. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde kilosu 8,90 liradan satışa sunulan Ilıca domatesinin şu anda Türkiye'nin en ucuz salkım domatesi olduğunu vurgulayan Başkan Orhan, yaptığı değerlendirmede, enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gıda ürünlerinde indirim seferberliği başlatılması noktasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'ne çok özel bir misyon yüklediğini hatırlatan Başkan Orhan, “Hatırlanacağı üzere bu seferberliğe bizler de Ilıca domatesimizle ortak olmuş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalamıştık. İşte bu çerçevede Ilıca domatesimiz şu anda Türkiye'nin en ucuz salkım domatesi olarak rafları süslüyor. Vatandaşlarımız da salkım domates fiyatlarına yönelik ufak bir araştırma yaparlarsa, Ilıca domatesinin piyasanın en ucuzu olduğunu rahatlıkla görebilirler” diye konuştu.

Parlak: "Tüm şubelerde satışta"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu, Bölge Müdür Yardımcıları Özkan Yıldırım ve Mehmed Ağah Ayık, Bölge Tedarik-Pazarlama Yönetmeni Kibar Hakan Korukçu ve Tarım Kredi Marketleri Saha Sorumlusu İsak Kara ile birlikte objektiflere poz veren Bölge Müdürü Bekir Parlak ise, Ilıca domatesini pazarlıyor olmanın kendileri için de büyük bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Aziziye Belediyesi ile yapılan protokol gereği pazarlama sürecinin arada hiçbir aracı olmadan yürütüldüğünü dile getiren Bölge Müdürü Parlak, “Protokolümüz çerçevesinde Aziziye Belediyemiz üretecek, biz satacağız. Halkımız, Hilalkent, Şükrüpaşa, Kayakyolu, Yıldızkent ve Dadaşkent mağazalarımızda Ilıca domatesine kilosu 8,90 liradan ulaşabilir ve diledikleri kadar satın alabilir. Ben şahsım ve kurumum adına Aziziye Belediyemize ve Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan'a sunduğu bu imkan ve yaptığı bu yatırım için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.