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Türkiye'nin en yaşlı piranası görenleri şaşırtıyor

Erzurum’da bir vatandaş dükkanında beslediği 33 yaşındaki Türkiye’nin en yaşlı piranasına gözü gibi bakıyor.

Erzurum'da bir vatandaş dükkanında beslediği 33 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı piranasına gözü gibi bakıyor. Piranayı görenler ise şaşkınlık içerisinde kalıyor.


Yakutiye ilçesi Lalapaşa Caddesi'nde mütevazi bir çantacı dükkanı olan bir vatandaş, kendisine hediye edilen piranaya özel ilgi gösteriyor. 4 kilo ağırlığında ve 60 santimetre boyunda olan 33 yaşındaki pirana görenleri şaşırtıyor. Özel yaptırılan akvaryumda özel bir yemle beslenen piranaya ayda bir kez de et veriliyor. Dükkana gelen vatandaşlar ise alışverişi unutup piranaya yoğun ilgi gösteriyor. 'Dadaş Pirana' isimli balık Türkiye'nin en yaşlı piranası olarak da biliniyor.


Müşterilerin dükkana girdiklerinde dikkatini çeken ilk şeyin pirana olduğunu belirten Hatice Tekman, “Türkiye'nin en yaşlı piranası, 33 yaşında, 60 santimetre boyunda ve 4 kilo ağırlığındadır. Erzurumluların çok ilgisini çekiyor. Müşterilerimiz ilk geldiğinde balık hemen ilgilerini çekiyor. Özel yemle besliyoruz, ayda bir de etle besliyoruz” dedi.

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