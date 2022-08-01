Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri tarafından 2020 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin ilk ve tek cağ kebap fabrikası, Oltu'da hizmete açıldı. 50 milyon liraya mal olan cağ kebap fabrikası, soğuk zincirle Türkiye'nin dört bir yanına ister pişmiş ister çiğ olarak cağ kebabı gönderecek. Oltu Cağ Kebap Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kavaz, açılış konuşmasını yaparak fabrika hakkında bilgiler verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, “Erzurum Müstakil İşadamları Derneği ortaklarından 20 babayiğit olarak başlatmış olduğumuz Oltu Cağ Kebap Fabrikasının 2020 yılında temelini attık. Açılış kurdelesini kestik. Bu fabrikayı açmamızın sebebi ise bölgedeki küçükbaş hayvan varlığını artırmak, ekonomiye ve istihdama katkı sunmak için böyle bir birliktelik yaptık. 35 milyon yatırım maliyeti, 15 milyon da işletme maliyeti ile toplamda 50 milyona mal oldu. Dolayısıyla Oltu organize sanayisine 50 milyonluk yatırım yapmış durumdayız. Şimdiden Oltu'muza hayırlı olsun. Yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza Oltu OSB'de yerler bedava. Yatırımcıların yanındayız. Bu yatırımda bizlerden desteklerini esirgemeyen Erzurum Valisi Okay Memiş'e, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Belediyesi Başkanı Necmettin Taşçı ve herkese teşekkür ederim” dedi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal da, “Oltu için çok önemli bir adım, tarihi günlerden bir tanesini yaşıyoruz birlikte. Buna tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Organize sanayimiz henüz çok genç, inşallah daha köklü kuruluşların da gelmesi ile birlikte çok büyük bir noktaya, değerli noktaya ulaşacaktır” dedi.

Kentteki cağ kebapçılara ve restoranlara et satışı, 250 gramlık cağ kebabının vakumlanarak marketlerde satılması ve ihraç edilmesi hedeflenen fabrikanın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in belediyecilik hizmetinin yanı sıra sanayi, tarım ve turizm yönünden de bölgenin kalkınması için ciddi emek verdiğini söyledi.

Polat, bölgelerin kalkınmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi vizyonu ve talimatı olduğunu belirterek, "Hayvancılık ve tarım alanında Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyemiz çok ciddi yatırımlara imza attı. Kentte son 7 yılda 550 hayvan içme suyu göleti inşa edildi. Bunlar köylüye ciddi katkı sağlayıp bölgede hayvan varlığının artmasına sebep oldu. Erzurum, Konya'dan sonra büyükbaş hayvan bakımından Türkiye'nin ikinci en büyük büyükbaş hayvan varlığına sahip ili konumuna geldi" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, "Yatırım yaparken çoğu konuşmamda, 'Bankalar yerine dostlarınızı kendinize ortak edin' diyorum. Hem başınız ağrımaz hem de kazancınız daha bereketli olur. Hele hele maalesef faiz oranlarının çok yukarı çıktığı günümüzde, iş adamlarımızın sermayelerini bir araya getirip böyle güzel tesis yapmaları çok büyük anlam taşıyor" diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de 20 ortağın bir araya gelip kurduğu, kentin marka değerlerinden olan Oltu Cağ Kebabı Fabrikasını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fabrika açılışına çevre ilçe belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Cağ kebap fabrikasının açılışına gelen davetlilere, 200 kiloluk cağ kebabı yapılarak ikram edildi.