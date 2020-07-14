Türkiye'nin tek buz müzesi Erzurum'da açılıyor

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin sanata ve sanatçıya destek misyonunun gereği olarak projelendirdiği Türkiye'nin tek buz müzesi olan Ata Buz Müzesi 15 Temmuz'da kapılarını açıyor. Buzdan yapılan 15 Temmuz sembolleri Maan-Ice sergisi ile sergilenecek.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın girişimleri, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) desteğiyle yapımına başlanan ve 18 aylık çalışma sürecinin sonuna gelinen Ata Buz Müzesi, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor. Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin, Türkiye'deki tek temsilcisi olan ve bu anlamda öncü bir kimlik edinen Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Ata Buz Müzesinde, eksi 5 derece sıcaklığıyla 12 ay boyunca buzdan heykeller yapılabilecek ve sergilenecek. Müze içerisinde ayrıca 8 adet buz üretim makinesi, 16 adet buz kalıp makinesi, 400 m2'lik sergi alanı ve ziyaretçilerin sosyalleşebileceği ve çay molası verebilecekleri bir yaşam alanı da yer alıyor.

Ata Buz Müzesinde, 15 Temmuz'un önemli isimlerinden olan şehit Ömer Halisdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Özel Harekat Dairesinin bombalanması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tankın önüne yatan vatandaş gibi direniş sembollerinin buzdan yapılan modelleri de yer alıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Bulat, “Ata Buz Projesi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı'nın öncülüğünde, KUDAKA'nın desteğiyle 2017'den itibaren bu projeyi sunduk. Son 18 ayda bu projeye destek verildi. Üretilen buzlar bu mekana getirilerek eksi 5 derece de üst üste ütüyle ısıtılarak yapıştırılıyor. Sanatçı arkadaşlarımız burada projelerini hayata geçiriyorlar. Serginin konsepti 15 Temmuz, kalkışmanın tekrar hafızalarda canlanması için yaklaşık 3 ay boyunca toplantılar yapıldı. Karar verilen projeler için üretilen buzlar mekanda kütlelere dönüştürülerek hayata geçirildi. Arıtılmış sular ilk olarak kalıplara dökülüyor, yaklaşık 12 gün süreyle donduruluyor, motorlar üflemelerle şeffaf yapıyor. Bu müze Türkiye'de örneği olmayan bir müze. Yaklaşık 25 kişilik bir ekip bu projede yer alıyor. Bir bütünlük içerisinde 15 Temmuz kavramına göndermeler yapan çalışmalar yapılıyor. Burada Ömer Halisdemir'den tutunda meclisin, özel harekatın bombalanmasını, halkın köprüdeki direnişini, tanlara karşı duruşunu gösteren kompozisyonlar var. Burada ki kompozisyonlar eksi 5 derecede halkımızın belleğinde tekrar yaşatmak için burada canlandırmalara gidildi” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Önder Yağmur, “Buz konseptini ortaya koyarak Türkiye'de yeni bir malzemeyi sanat alanına tanıtarak dahil etmeye başladık. Atatürk Üniversitesi'ni yine sanatsal çalışmaları devam ederek uluslararası etkinlikleri de Erzurum'da Ata Buz Müzesi'nde toplayarak üniversitemizi, kentimizi markalaştırmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde açılışı yapılacak, darbe girişiminde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde diri tutmak, kahraman şehitlerimizi yâd etmek ve verilen mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan Maan-Ice sergisi, buz malzeme ile üretilen eserleri ziyaretçileriyle buluşturacak.