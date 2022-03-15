Türkiye'nin uçan kızları

Özellikle Milli Sporcu Fatih Arda İpcioğlu'nun elde ettiği başarılar sonrasında kayakla atlama branşına ilginin yoğunlaşmasıyla birlikte altyapıya hız veren Türkiye Kayak Federasyonu, yaş gruplarında sporculara temel eğitimler vermeye başladı.

Türkiye'nin yeni yeni başarılar kazandığı bu branşta üç bayan sporcu büyük hedefler için çalışmalarını Milli takım antrenörleri Faik Yüksel ve Mustafa Öztaşyanar gözetiminde Erzurum'da sürdürüyor.

Erzurum Atlama Kulelerinde çalışmalarını sürdüren Aslıhan Güven (14), Elif Azra Şerefoğlu(12) ve Ravzanur Ekmekçi(13) Türkiye'yi Uluslararası arenada temsil etmek için çalışıyor.

Kayak branşı ile uğraşırken antrenörlerin tercihi sonrasında kayakla atlamaya başlayan sporcular ailelerinin de desteği ile önemli yol aldılar.

Yaş gruplarında Türkiye şampiyonluğu unvanları olan üç sporcu Fatih Arda İpcioğlu'nu gelişimleri için örnek alıyor. Aksiyonu seven bayanlara çağrıda bulunan sporcular, “Çevremizdekiler bu branşı yaptığımız için biraz garipsiyorlar. Ancak biz Kayakla Atlamayı çok seviyoruz. Bayrağımızı yurt dışında gururla temsil etmek ve uluslararası alanda başarılı olmak istiyoruz” diye konuştular.

Son yıllarda Kayakla Atlama branşında iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, “Fatih Arda'nın bu sezon elde ettiği başarılar bizleri son derece memnun etti. Altyapıya ilginin arttığını gördük ve çalışmalarımıza hız verdik. Erzurum'da yaş kategorilerinde sporcularımız Milli takım antrenörlerimiz gözetiminde çalışmalarını sürdürmekte. Türkiye'nin ilk bayan atlamacıları, ilk şampiyonlarımız bizlerin gururu olacaktır” diye konuştu.