Turnuva ödüllerini Başkan Orhan verdi

Aziziye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin bir süre önce organize ettiği Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye girenlerin ödülleri verildi. Aziziye Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren Osman Tahir Unus, Yusuf Keskin ve Ege Piyi'ye kazandıkları para ödülünü Başkan Muhammed Cevdet Orhan verdi.

Aziziye Belediyesi'nde gerçekleşen ödül töreninde, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu'nun yanı sıra Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Taha Özmen de hazır bulundu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, turnuvada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, başarılarının daim olması dileklerini iletti.

Değerlendirmesinde salon sporlarının önemine vurgu yapan Başkan Orhan, “Erzurum'da kış sporlarında nasıl ki birbirinden güzel işler çıkartıyorsak; salon sporlarında da iddiamızı ortaya koymalıyız. Çünkü şehirlerimizin ve ilçelerimizin tanıtımı noktasında spor elimizdeki çok önemli bir enstrümanı teşkil ediyor” dedi.

Aziziye'de organize edilen Masa Tenisi Turnuvası için AK Parti Aziziye Gençlik Kolları ve Aziziye Belediyesi Gençlik Meclisi'ne teşekkür eden Başkan Orhan, “İlçemize sportif açıdan değer kazandıran bu girişimleri çok değerli buluyoruz. Emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyor, dereceye giren gençlerimizi de özellikle tebrik ediyorum. Dereceleri her ne kadar farklı olsa da, her birisi bizim için gönül incisi, turnuva birincisi” ifadelerini kullandı.