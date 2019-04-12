TÜYAP İnşaat-Kent ve Gayrimenkul Fuarına yoğun ilgi

TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen, "Erzurum İnşaat-Gayrimenkul ve Kent Fuarları 2019", TÜYAP Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde iş insanlarıyla buluşmaya devam ediyor.

İnşaat ve gayrimenkul sektöründen 86 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarda 100 yakın yurt dışından iş insanı fuara ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bine yakın ziyaretçinin beklendiği fuara vatandaşlarda ilgi gösterdi.

Erzurum'da ilk kez düzenlenen fuara katılımcı olarak katılan firmalar ise katılımdan ve ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Fuar 11-14 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde açık kalacak.