TYB Erzurum Şubesi Ali Kurt ve Reşat Coşkun anısına şiir şöleni düzenledi

Dr. Ali Kurt ile eğitimci Reşat Coşkun anısına Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından Doğu Anadolu Kitap Fuarı'nda şiir şöleni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlenen şiir şölenine TYB Erzurum Şubesi üyesi şairler ve il dışından da şairler kendi şiirlerini seslendirirken Ali Kurt ve Reşat Coşkun'un kızları Neşe Kurt Albayrak ile Esra Coşkun'da babalarının şiirleri seslendirdiler.

Duygulu anların yoğun olarak yaşandığı programda; Hanefi İspirli, İsmail Bingöl, Ali Köseoğlu, Tacettin şimşek, Nizameddin Korucu, Mehmet Yaşar Genç, Ziya Kibar, Hüseyin Kotan, Ali Coşkun Hirik, Vahdettin Oktay Beyazlı, Sedat Emrem, Kübra Genç, Yüksel Uca, Abdulnasır Kımışoğlu, Yaşar Bayar ve Halit Yıldırım okudukları şiirlerle duygulu anlar yaşattılar.

Dinleyicilerin zaman zaman gözyaşlarını tutamadıkları görülürken TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ömer Özden'de yaptığı konuşmada duygularını dile getirdi. İsmail Bingöl ve Hüseyin Kotan Reşat Coşkun için yazdıkları şiirleri seslendirdiler.

TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli kapanış konuşmasında Prof. Dr. Ali Kurt ile eğitimci Reşat Coşkun için rahmet dileklerini dile getirerek Fatiha okunmasını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kültür Daire Başkanı Ergün Engin'e katkılarından dolayı teşekkür ederek bu tür faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.