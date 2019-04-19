TYB Erzurum şubesi okullara kütüphane-kitaplık kurmaya devam ediyor

En Güzel Hikâye, Bir Kitapla Başlar diyerek yola çıkan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, geçen yıl başlattığı okullara kütüphane-kitaplıklar kurma faaliyetlerine Yıldızkent'te bulunan Başöğretmen İlkokulu ile devam etti.

Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, “TYB Erzurum Şubesi, bu sene 15. Yıl dönümünü kutlamaktadır. Hazırlamış olduğumuz etkinliklerle bu anlamlı yılımızı en iyi şekilde kutlamaya çalışıyoruz. İşte bu etkinliklerden biri de okullarımızda kütüphaneler oluşturmak ve gençlerimizi kitapların etkileyici dünyasıyla buluşturmaktır. Bu çalışmada ağırlığımızı köy okullarına vermekteyiz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki bu kütüphaneleri oluştururken vefat eden üyelerimizin yanında edebiyatımıza ve şehrimize değer katan şahsiyetlerin isimlerini de bu kütüphanelerde yaşatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ilk programımızı, bugün Başöğretmen İlkokulu'nun genç okurlarıyla gerçekleştirdik. “Hocaların hocası” olarak anılan, Erzurum'a ve üniversitemize uzun yıllar hizmet eden, birbirinden değerli ilim adamları yetiştirerek 2017 yılında aramızdan ayrılan Akademisyen-Yazar M. Orhan Okay hocamızın adını, bu okulumuzda yaşatmanın sevincini yaşadık. Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de genç nesillerimize, değerlerimizi anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz.

Bu projede birlikte hareket ettiğimiz, Ümmet Gençleri Erzurum Şube Başkanı Hilmi Yavilioğlu'na, Türkçenin Diriliş Hareketi Erzurum Şube Başkanı Deniz Turhan'a ve destekleriyle bizleri mutlu eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz.” dedi.

İspirli, bundan sonraki programlarda ise, Yakutiye ilçesindeki Çayırtepe İlkokulu ile Palandöken ilçesindeki Yağmurcuk İlkokulu'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.