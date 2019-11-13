TYB Erzurum Şubesi yeni dönem faaliyetlerine başladı

Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) 15 Şubesinden biri olan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi 2019-2020 dönemine dolu dolu giriyor.

Atatürk Üniversitesi KKEF Öğretim Üyesi Abdulkerim Dinç Necip Fazıl Kısakürek'in “Sabır Taşı” adlı eseri üzerine yapmış olduğu sohbet ile dernek binasında gerçekleştirilen ilk programa ilgi yoğun oldu.

Programa, Şair ve Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Fatih Karcıoğlu, Atatürk Üniversitesi KKEF Öğretim Üyesi Tacettin Şimşek, DSİ Şube Müdürü Kemalettin Yentimur ve öğrenciler katıldı.

Sohbet programından sonra yapılan toplantıda 2019-2020 döneminin faaliyet takvimi; Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan, Yönetim Kurulu Üyeleri H. Ömer Özden, İsmail Bingöl ve Reşat Coşkun ve Gençlik Birim Başkanı Abdulnasır Kımışoğlu ile birlikte açıklandı.

Şube Başkanı Muhammet Hanefi İspirli, “15 yılı geride bırakırken “her yeni dönem önceki dönemden daha kapsamlı olacak” düşüncemizden taviz vermeden bu döneme de başlıyoruz” dedi.

İspirli, TYB Genel Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 2020 yılının Kutadgu Bilig yılı ilan edildiği için Kutadgu Bilig okumaları yapacaklarını belirterek, katılmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, bütün belediyeler, üniversiteler diğer STK'lar ile birlikte birçok program yapacaklarını açıklayan İspirli, bu dönem özellikle lise öğrencilerine dönük faaliyetlerinin fazla olmasına dikkat ettiklerini ve hazırlıklarını tamamladıklarını, 24 Kasım'da Yakutiye Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “Öğretmen Şairler ile Şiir Şöleni” yapacaklarını, Mümtaz Turhan, Arif Nihat Asya, Ömer Seyfettin için yarışmalar ve paneller yapılacağını söyledi.

Yunus Emre'nin vefatını 700.yılı hatırasına birkaç faaliyetlerinin olacağını belirten İspirli, Yunus Emre'nin bilinen makamlarından birinin Erzurum'da bulunmasına rağmen bugüne kadar hiç gündeme gelmemiş olduğunu belirtti.

Daha önce tek kitap olarak yayımladıkları “Hatıralardaki Erzurum” kitabının yoğun istek üzerine ikinci kitabını hazırladıklarını ve 2 Kitap olarak yayımlayacaklarını duyuran İspirli, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi bu şehrin diploma vermeyen ama insan yetiştiren bir mektebi olduğunu belirterek herkesi bu mektebe katılmaya ve destek olmaya çağırdı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, dernek binasında sohbetler, okumaların yanı sıra salon faaliyetleri ile yeni dönemi tamamlayacak.