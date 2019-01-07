TYB Erzurum Şubesi'nde, Alcan'dan mobbing sunumu

Mobbingle ilgili detaylı bir sunum yapan Alcan, son yıllarda bu konuya yönelik ciddi şikâyetlerin olduğunu ve ilerleyen dönemlerde de tazminat davalarının artacağını dile getirdi.

Dünya'da, Türkiye'de ve Erzurum'da Mobbing uygulamalarından örnekler vererek; Erzurum'da yürüttükleri çalışmaları anlatan Alcan;

“Mobbing uygulayana “zorba” uygulanana “mağdur” deniliyor. 1'den 5'e kadar numaralandırdığımız mağdurların şikayetleri ile ilgili en büyük sıkıntıyı şahitlik edilmesi noktasında yaşıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mobbing şikâyetlerini genelde mahkemelere taşıyoruz. Özel sektörde ise bu durum büyük tazminatları gerektirecek kadar ciddi şekilde yapılıyor. Avukatlarımız ile takip ettiğimiz mobbing davaları maalesef gittikçe artıyor.” dedi.

TYB Erzurum Şubesi Kadın Kolları tarafından hazırlanan “Kadın Yöneticiler Konuşuyor” programına Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut, Mobbing İle Mücadele Derneği Erzurum Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Mobbing İle Mücadele Derneği Erzurum Şube Başkanı Jale Hülya Alcan'a TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ömer Özden tarafından, günün hatırası olarak TYB Erzurum Şubesi'nin kuruluşunun 15. yılı için özel yaptırılan 15.Yıl Plaketi taktim edilirken TYB Erzurum Şubesi Kadın Birim Başkanı Ebru Kara'da Hüma Dergisi'nin son sayısını ve kitap hediye etti.