TYB Erzurum Şubesi'nin genç üyeleri, Erzurum'u temsil ediyor

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nin genç üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği kültürel programlarda Erzurum'u temsil etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı M. Hanefi İspirli şunları söyledi: “Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan “Kültür Kervanı” ile “Genç Yazarlar Kurultayı” projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve desteklenmesi uygun görülmüştür. Kültür Kervanı'na ülkemizin farklı illerinden 40 genç kardeşimiz katılıyor. 13 ili kapsayan ve yaklaşık bir hafta sürecek olan programa, Erzurum'u temsilen İslam İspirli ve Cumali Ağırbaş katılıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türkiye 3. Genç Yazarlar Kurultayı'na da yine ülkemizin farklı illerinden 30 genç yazar adayı katılıyor. Yalova'da gerçekleştirilecek olan bu kurultaya ise şubemizi temsilen Merve Karatepe katılacak. Gençler, bu tür programlarda yer alarak hem tecrübe sahibi oluyor, hem de yeni dostlar ediniyorlar. Böylece kendi kültürel zenginliklerini de anlatma ve tanıtma fırsatı buluyorlar. Bu tür kültür ve sanat içerikli projeleri hayata geçiren ve gençleri bir araya getiren Türkiye Yazarlar Birliği'nin yönetim kuruluna ve değerli üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.