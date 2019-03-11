TYB Erzurum Şubesinin kuruluşunu 15. yılı kutlandı

Dr. Rıdvan Canım ve 7 arkadaşının bir araya gelmesiyle kurulan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi, kuruluşunun 15. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin 10. şubesi olarak açılan dernek, 15 yılda, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı ve Erzurum'da kültür, sanat-edebiyat alanında birçok faaliyet yürüttü.

Bu faaliyetlerle Erzurum'un kültür ve sanat hayatında özel bir yer edinen TYB Erzurum Şubesi, kuruluşunun 15. Yıl dönümünü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı M.Cevdet Orhan, Uzundere Belediye Başkanı M.Halis Özsoy'un da katılımıyla, STK Başkanları, dernek üyeleri, eşleri, gençlik ve kadın birimleri ile birlikte tarihi Müceldili konağında düzenlenen programla kutladı.

Derneğin kuruluşunda yer alan ve ilk 15 üyeden oluşan isimlere 15.yıl için yaptırılan plaketler takdim edildi ve TYB rozetleri takıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucusu ve şeref Başkanı D. Mehmet Doğan'ın mesajının okunmasının ardından kuruluşundan bugüne kadar ki 15 yılın anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı konuşma ile derneğin 15 yılda yaptıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kültür-sanat-mimari ile ilgili konuşmasından örnekler vererek konuşmasına başlayan İspirli şunları söyledi;

“Bugüne kadar destek ve dualarıyla yanımızda olan bütün üyelerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Aynı şekilde her türlü etkinlikte yanımızda olan kamu kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticilerine, STK'lerimizin kıymetli başkanlarına ve gönül dostlarımıza da kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nin 15. yıl dönümünde, büyük bir coşku ile bir aradayız. Bu anlamlı programa teşrif ederek bizleri onurlandıran Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'a, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy'a, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın'a, TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar'a, Erzurum İl Müftü Yardımcısı Cahit Küçükyıldız'a, EBB Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Aynalı'ya, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek'e, ER-VAK Başkanı Erdal Güzel'e, İPEKYOLU Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Mehmet Nuri Alim'e, Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Berrin Göktuğ Kadıoğlu'a, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın'a, kurumlarımızın çok kıymetli yöneticilerine, STK'lerimizin çok kıymetli temsilcilerine, basınımızın değerli temsilcilerine ve en önemlisi de TYB camiasının çok değerli üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.” Dedi.

Aziziye Belediye Başkanı M.Cevdet Orhan yaptığı selamlama konuşmasında TYB Erzurum Şubesi ile birlikte çalışmalar yapacaklarını söyledi ve 15.yılını kutladı.

Programda bir selamlama konuşması yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de Türkiye Yazarlar Birliği'nin Genel Merkezi'nin 40 yıldır, Erzurum Şubesi'nin de 15.yıldır kültür, sanat, edebiyat alanlarında yaptıklarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehirde yaptığı kültür-sanat yatırımlarını da hatırlatan Başkan Sekmen her yıl daha ileriye yürüdüklerini, bu anlamda şehirdeki STK'lar ile çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Başkan Sekmen'e konuşmasının ardından Şube Başkanı M.Hanefi İspirli TYB rozeti ve 15.yıl plaketi takdim etti.

Kutlama programı müzik dinletisi ile sona erdi.