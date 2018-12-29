TYB Genç üyeleri, şiir okudu köy okulları için kitap topladılar

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genç TYB üyeleriyle, Atatürk Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Yarını Aydınlat Platformu'nun ortaklaşa hazırladıkları şiir şöleni dolu dolu geçti.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genç TYB üyeleriyle, Atatürk Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Yarını Aydınlat Platformu'nun ortaklaşa hazırladıkları şiir şöleninde gençler okudukları şiirler ile salonu dolduran yüzlerce dinleyiciyi mest ettiler.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şiir şöleninde gençler Türk Edebiyatına mal olmuş şairlerin şiirlerini seslendirdiler

“Gelin, bu anlamlı çalışmaya hep birlikte destek olalım” çağrısı ile yola çıkan Genç TYB üyeleriyle, Yarını Aydınlat Platformu üyesi gençler, şiir dinlemeye gelenlerin getirdikleri kitaplar ile kolileri kitapla doldurmanın mutluluğunu yaşarken dinleyiciler de unutulmaz bir şiir dinletisi yaşadılar.

Toplanan kitaplar, belirlenen köy okullarındaki çocuklara ulaştırılacak.

Şiir dinletisinin selamlama konuşmasını TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan'ında konuşma yaptığı programa İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz. STK temsilcileri, akademisyenler katıldı.